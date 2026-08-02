(ANSA) - SENIGALLIA, 02 AGO - Un uomo è morto durante il trasporto in ospedale a Senigallia (Ancona) dopo che era stato inseguito e bloccato dai carabinieri a seguito di una fuga in auto per le vie di Senigallia e poi a piedi. Il decesso è avvenuto stamattina e la pm Valeria Cigliola disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte. Sulla vicenda trapelano ancora pochissimi dettagli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo che poi è deceduto, alla guida di una Bmw era stato notato transitare a forte velocità nella zona sud di Senigallia e poi aveva ignorato l'alt dei carabinieri verso le 5.30. Ci sarebbe stato poi un inseguimento, con speronamento dell'auto dell'Arma, a seguito del quale il conducente avrebbe abbandonato poi l'auto in via Raffaello Sanzio per scappare a piedi. A questo punto le informazioni si diradano ancora: più tardi l'uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo ma è stato poi bloccato dai carabinieri. Non è chiara la dinamica di questi frangenti o se vi sia stata un colluttazione ma, visto che l'uomo era in stato di forte alterazione, sono stati chiamati i soccorsi del 118 e della Croce Rossa per l'assistenza e il trasferimento al Pronto soccorso di Senigallia. Poi però, secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe morto prima di arrivare in ospedale forse per un malore improvviso. Sul posto sono intervenute anche una volante e una pattuglia di Polizia Locale. Di questi fatti è stata informata la Procura che ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti, ricostruire la vicenda e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. (ANSA).