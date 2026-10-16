(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Tensione e muro contro muro nell'aula magna dell'Albergo dei Poveri di Genova, dove gli studenti del collettivo Cambiare Rotta, che da questa mattina avevano montato le tende davanti all'ingresso dell'ateneo, hanno fatto irruzione occupando il palco. Il blitz ha bloccato l'avvio del convegno 'Innovare per progettare il futuro', evento nel corso del quale era prevista la presentazione del progetto per il nuovo campus universitario agli Erzelli. I manifestanti hanno esposto uno striscione che recitava: "Caro vita, guerra e precariato, ma quale campus Erzelli? Gli studenti sono la priorità. 30 e 31 sciopero generale". Dopo aver scandito slogan ed esposto le ragioni della mobilitazione, è stato avviato un confronto diretto con il rettore eletto Antonio Uccelli, che ha offerto la propria disponibilità a un incontro ufficiale da tenersi subito dopo il suo formale insediamento al vertice dell'ateneo, fissato per l'inizio di novembre. La protesta ha allargato il raggio delle rivendicazioni al quadro politico e sociale generale. Gli studenti hanno chiarito che le problematiche aperte non riguardano soltanto le residenze universitarie e la carenza di alloggi, ma toccano i costi del trasporto pubblico, l'assenza di servizi essenziali e l'inflazione che grava sui fuori sede. Nel mirino dei manifestanti anche le spese per gli armamenti e il conflitto in corso, che secondo i collettivi sottraggono risorse decisive agli investimenti nella formazione pubblica e nel diritto allo studio. Per tentare una mediazione e aprire un canale di dialogo, sono saliti sul palco la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, presenti per il convegno. Le istituzioni si sono dette disponibili a istituire un tavolo di confronto per esaminare le istanze sollevate. Nonostante i tentativi di sbloccare l'impasse, la discussione prosegue e i lavori del convegno, programmati per le 16.30, restano al momento congelati. (ANSA).