(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La Polizia di Stato ha svolto un'attività straordinaria di controllo del territorio nei campi rom di via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, a Casoria (Napoli), nei quartieri di Poggiofranco e San Giorgio di Bari, a Bitonto (Bari) e presso la tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria. Durante l'operazione sono stati arrestati 10 stranieri, denunciati 17 stranieri, 60 sono gli stranieri accompagnati nelle questure, 14 i soggetti irregolari espulsi, 1184 le persone identificate e 194 i veicoli controllati. In particolare, a Roma sono stati arrestati a vario titolo 9 stranieri, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per violazione del divieto di avvicinamento e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 12 stranieri sono stati accompagnati in Questura, 1 dei quali è stato espulso. 621 sono state le persone identificate e 150 i veicoli controllati. Con il supporto dell'Ama sono state rimosse tre tonnellate di materiale riconducibile ad attività di accattonaggio e decine di moduli abitativi in disuso per prevenire nuove occupazioni. Sono stati sequestrati 3.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. A Reggio Calabria, nella Tendopoli di San Ferdinando, sono stati espulsi 12 cittadini stranieri irregolari e 42 stranieri sono stati accompagnati presso la Questura per verificare la regolarità sul territorio nazionale. Sono stati identificati 458 soggetti di cui 165 extracomunitari. Sono state perquisite 60 tende. Sono stati rinvenuti e sequestrate diverse decine di armi bianche. L'area è stata messa in sicurezza ed è stata completamente bonificata con l'intervento delle ruspe, che hanno abbattuto le strutture presenti. I cittadini extracomunitari sono stati collocati in alloggi appositamente individuati. Alla bonifica dell'area di San Ferdinando hanno concorso anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, supportati dalle Polizie Locali, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dagli operatori del 118 e della Croce Rossa Italiana. A Casoria (Napoli), è stato arrestato un soggetto di nazionalità serba ricercato dal 2017 per il reato di furto aggravato da recidiva. Sono stati accompagnati in Questura 5 soggetti stranieri ed 1 è stato espulso. 30 le persone identificate. Con il supporto di personale dell'Enel sono state denunciate 16 persone per furto aggravato di energia elettrica. Sono stati controllati 25 veicoli, di cui 10 sono stati sottoposti a sequestrato amministrativo. A Bari e nella città di Bitonto, un cittadino straniero è stato accompagnato presso la Questura per verificare la regolarità sul territorio nazionale. Sono stati identificati 75 stranieri di cui 27 con precedenti di polizia. Sono state effettuate 11 perquisizioni e 19 sono stati i veicoli sottoposti a controllo. (ANSA).