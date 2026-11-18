(ANSA) - VITERBO, 18 NOV - Picchiati e minacciati se non lavoravano nei campi dieci ore al giorno, sette giorni su sette, per cinque miseri euro l'ora. Questi sono solo alcuni dei terribili particolari emersi dagli atti che riguardano l'inchiesta condotta dalla procura di Viterbo, su un caso di caporalato scoperto dai carabinieri a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Tutto è cominciato la mattina del 12 novembre scorso, quando una decina di pattuglie e più del doppio di militari, hanno fatto un blitz nella periferia di Montefiascone, dove in due case e in un garage, hanno trovato più di venti stranieri (compresa una bambina di dieci mesi) tutti originari di India Pakistan e Malaysia, ammassati in ambienti sporchi fatiscenti e in condizioni igieniche precarie. Quel giorno sono stati arrestati tre uomini di origini pakistane, di 26, 27 e 36 anni, presunti "capi" della rete locale di sfruttamento, più un quarto anch'esso pakistano, denunciato a piede libero perché fortemente sospettato di essere l'autista che portava nei campi i lavoratori. (ANSA).