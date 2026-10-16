(ANSA) - PISA, 16 OTT - E' iniziata con circa un'ora di ritardo la cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2026/27 della Scuola Normale di Pisa, in seguito alla protesta, pacifica e tuttora in corso, degli allievi del corso ordinario. Gli studenti dopo avere invaso la scalinata che porta alla sala azzurra dove si svolge la cerimonia, al momento dell'ingresso del direttore della Normale e dei rappresentanti degli altri atenei, hanno ripetutamente scandito lo slogan "Noi non siamo di passaggio" ed esposto cartelli con varie scritte "La Normale siamo noi, non la facciata", "Sulle nostre vite vogliamo avere voce". Poi la cerimonia c'è stata ma durante lo svolgimento gli allievi del corso ordinario che hanno criticato scelte della direzione rispetto al diritto allo studio. Il direttore, Andrea Schiesaro, ha ricordato nel suo intervento che l'anno trascorso "è stato in larga parte dedicato all'elaborazione del Piano strategico 2026-2031, approvato dal Senato e dal cda il 30 settembre, che ci ha consentito prima di tutto di riflettere su natura e missione della nostra Scuola: vocazione alla ricerca avanzata, piena integrazione tra formazione e ricerca, selezione per merito, gratuità, vita collegiale, dimensioni contenute che consentono rapporti diretti e intensi, apertura internazionale". (ANSA).