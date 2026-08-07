(ANSA) - ISCHIA, 07 AGO - Una vasta interruzione dell'energia elettrica alla centrale di sollevamento idrico di Mugnano sta provocando la sospensione dell'invio di acqua verso Ischia e Procida, facendo temere una possibile emergenza idrica sulle due isole del Golfo di Napoli. A comunicarlo è l'Evi, l'ente gestore del servizio idrico delle due isole, che parla di un blackout che sta impedendo l'alimentazione degli impianti necessari al pompaggio dell'acqua dalla terraferma. Dalle 10 è in corso la chiusura delle condotte sottomarine che alimentano i due territori isolani e, di conseguenza, sarà progressivamente sospesa anche la distribuzione sulle reti idriche locali. Il guasto sulle linee di media tensione è stato provocato dalle forti e incessanti ondate di calore. I tecnici di e-distribuzione sono intervenuti immediatamente installando una power station di grandi dimensioni che, tuttavia, da sola non riesce a sopperire al fabbisogno degli impianti idrici. Visto che l'installazione di una seconda power station non è praticabile per motivi logistici e tecnici, i tecnici di e-distribuzione stanno lavorando incessantemente per procedere alla riparazione definitiva, cercando di contenere al massimo i tempi di ripristino previsti al momento in circa 8 ore. (ANSA).