(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Un blackout che si è verificato stamane a Torino ha rischiato di portare a interruzioni nell'erogazione di acqua potabile. Eventualità che - fa sapere Smat - Società Metropolitana Acque Torino spa - è stata scongiurata. Alle 10.35 si è verificato il problema alla rete elettrica che ha coinvolto l'impianto di potabilizzazione del Po in corso Unità d'Italia, nel capoluogo piemontese. Le quattro linee di alimentazione Ireti (due linee principali e due di riserva) che forniscono l'impianto si sono disattivate e Smat - comunica la stessa azienda in una nota - ha subito adottato il Piano di emergenza mediante l'inserimento di due gruppi elettrogeni, aumentando le portate dai campi pozzi esterni e concordando con i tecnici Ireti la riattivazione delle linee elettriche. Alle 13 Smat ha messo in funzione i due gruppi elettrogeni che hanno consentito l'erogazione di ulteriori 400 litri al secondo, mentre alle 15 Ireti ha ripristinato la prima linea che ha permesso la piena erogazione di energia elettrica all'impianto del Po. Il compenso nel periodo di mancata attivazione della corrente è stato effettuato con l'aumento delle portate dai serbatoi esterni. La seconda linea elettrica verrà riattivata entro la giornata. "Impianti e reti gestiti da Smat - spiega la società - sono costantemente monitorati dalla Control Room presso la Sede Smat, presidiata 24 ore su 24 da personale dedicato per garantire la piena funzionalità del servizio. Grazie alle procedure adottate non vi è stata alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua". (ANSA).