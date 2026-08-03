(ANSA) - L'AVANA, 03 AGO - L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2026, ha spinto oggi l'ambasciata Usa a emettere un'allerta sicurezza attraverso i social avvertendo "tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza" il soggiorno. "La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con tre avvenuti solo nel luglio 2026. Il sistema elettrico rimane vulnerabile e interruzioni ordinarie aggiuntive si verificano con maggiore frequenza e per periodi più lunghi. Tagli programmati di corrente avvengono quotidianamente, e interruzioni non programmate persistono in tutta Cuba con deficit giornalieri superiori al 60% con interruzioni nei servizi di telefonia cellulare e internet", avverte la sede diplomatica. Secondo quanto informa l'Unione elettrica nazionale (Une) l'approvvigionamento di energia è iniziato a ristabilirsi molto lentamente a partire dalle prime ore di oggi ma solo in zone circoscritte della capitale. L'ente statale ha precisato che si tratta per ora solo del 14% del totale della rete e che tra i servizi ripristinati figurano 19 ospedali e due pompe per l'approvvigionamento idrico. "Il processo continuerà gradualmente, in base alle condizioni del sistema elettrico nazionale (Sen)", conclude quindi il comunicato dell'Une senza fornire certezze sui tempi. (ANSA).