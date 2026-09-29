(ANSA) - TORINO, 29 SET - Si svolgeranno in forma privata i funerali di Nicolò, il bambino di sette anni investito da un'auto a Torino mentre andava a scuola in bicicletta accompagnato dal padre. Lo rende noto la famiglia che ha anche comunicato gli orari della camera ardente che verrà allestita presso le Camere Mortuarie dell'Ospedale Sant'Anna, in piazza Polonia 94; sarà aperta al pubblico mercoledì 30 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, e giovedì 1 ottobre, dalle 8 alle 14. In queste ore la famiglia ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno manifestato vicinanza e affetto, chiedendo però che il dolore per la morte di Nicolò non venga trasformato in uno scontro. "Stiamo vivendo un dolore che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere. Nicolò non c'è più, niente e nessuno potrà mai restituircelo, ma proprio per questo sentiamo il bisogno di chiedervi una cosa. Non trasformate la morte di Nicolò in una guerra", è l'appello. In una nota diffusa tramite i suoi legali, gli avvocati Marco Sarà, Marco Palermiti e Matteo Vannicelli, la famiglia sottolinea come stabilire responsabilità o colpe spetti alle autorità inquirenti. "Le famiglie spezzate sono due, non solo la nostra. Chiediamo quindi rispetto per tutti. Niente odio, nessun insulto, nessuna condanna sui social". E ancora: "Chiediamo soprattutto che Nicolò non venga utilizzato per alimentare alcun tipo di scontro, politico o sociale. La sua morte non deve diventare una bandiera di parte, né essere utilizzata per attaccare qualcuno, ma non deve nemmeno essere dimenticata". Nel messaggio la famiglia chiede che quanto accaduto possa diventare un'occasione per riflettere sulla sicurezza delle strade: "Se dalla morte di Nicolò potrà nascere un impegno vero per rendere le strade più sicure, allora la sua morte avrà avuto un significato. Non chiediamo vendetta. Non chiediamo odio. Chiediamo rispetto, responsabilità e sicurezza per tutti". Infine, il ricordo personale: "Nicolò deve essere ricordato per il bambino che era, per i sorrisi che ha regalato a chi gli voleva bene e per l'amore che lascia dietro di sé". La famiglia invita a non portare fiori, ma a compiere un gesto di solidarietà attraverso una donazione a Fiab Torino Bike Pride Aps, indicando nella causale "Donazione per Nicolò". (ANSA).