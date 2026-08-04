(ANSA) - BIBIONE, 04 AGO - Un bambino di origine ucraina, di cinque anni, è stato salvato stamattina, a Bibione (Venezia), dopo essere stato colto da arresto cardiorespiratorio per annegamento. L'allarme è stato lanciato dal padre. Il bagnino che presidiava la zona è intervenuto recuperando il piccolo in mare e praticando le prime manovre rianimatorie. Il bambino ha ripreso conoscenza dopo pochi minuiti e all'arrivo dei sanitari respirava autonomamente. È stato trasportato in elicottero dal Suem di Treviso all'ospedale di Padova. L'episodio segue un altro grave caso avvenuto ieri, quando un bambino tedesco, sempre di cinque anni, è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato in arresto cardiaco per moltissimi minuti a seguito di sindrome da annegamento. (ANSA).