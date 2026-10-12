(ANSA) - GALLARATE, 12 OTT - Un bambino di 5 anni è stato investito da un veicolo condotto da una donna di 80 anni poco prima delle 17, in via Arconti, a Cedrate, frazione di Gallarate, nel Varesotto. Il piccolo, le cui condizioni hanno richiesto un intervento sanitario in codice rosso, è stato intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze della Croce Rossa di Busto Arsizio e Gallarate, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. La donna alla guida del mezzo è stata trasportata in codice verde all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze dell'accaduto. (ANSA).