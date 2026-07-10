(ANSA) - SAVONA, 10 LUG - È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova il bambino di 3 anni caduto dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini, a Savona. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso Drago con un grave politrauma. Dopo aver ricevuto le prime cure all'ospedale San Paolo di Savona, i medici hanno disposto il trasferimento al policlinico pediatrico genovese, dove è tuttora ricoverato. L'incidente è avvenuto questa mattina, 10 luglio, intorno alle ore 10. Dopo la caduta nel cortile interno dell'abitazione è scattato immediatamente l'allarme al 112. Sul luogo dell'incidente anche la polizia di Stato cui è stato affidato l'incarico di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa: al momento la polizia sta vagliando le varie testimonianze per meglio comprendere cosa abbia portato alla caduta dal balcone. (ANSA).