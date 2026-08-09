(ANSA) - TRIESTE, 09 AGO - Un bambino, di 5 anni, è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto da un'altezza di circa tre metri. L'incidente domestico è avvenuto a Enemonzo (Udine), in via borta 19. Il piccolo ha forse approfittato di un momento di distrazione dei genitori per sporgersi da una finestra. Dopo qualche istante, però, il bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto ferendosi. Sul posto sono accorsi i Carabinieri da Ampezzo, una ambulanza e un elicottero di soccorso. Preso in carico dai sanitari, il bambino è stato portato all'ospedale Santa Maria della misericordia, a Udine, dove in queste ore viene sottoposto a numerosi accertamenti. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. (ANSA).