(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Dalla notte scorsa i Vigili del Fuoco di Mantova stanno cercando un bambino autistico di 8 anni che si è allontanato dalla sua abitazione nel Comune di Ostiglia. La Sala Operativa, avverttita dalla Prefettura, ha subito disposto l'invio di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale di Mantova. Dopo aver effettuato il punto della situazione con il personale della Stazione dei Carabinieri di Ostiglia, la squadra ha attivato la procedura Sar (Search and Rescue) prevista per la ricerca e il soccorso delle persone scomparse. E' stato quindi istituito il Posto di Comando Avanzato (Pca), con l'impiego di personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) specializzato nella gestione dei software e degli strumenti topografici per la pianificazione delle ricerche. Per ampliare le operazioni sono stati avveriti i nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Bologna, i nuclei Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Mantova e Pavia e il nucleo fluviale del Comando di Mantova, impegnato nelle attività di ricerca lungo il fiume Po. Al momento, le operazioni di ricerca si stanno concentrando nell'area del fiume Po e nelle zone vicine. (ANSA).