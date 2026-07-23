(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Domani il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas presenzierà ai funerali di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni annegata nella piscinetta dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante. Le esequie si svolgeranno alle 15 nella chiesa di Sant' Andrea Apostolo a Susio (Bergamo) dove è stato decretato il lutto cittadino. Intanto oggi pomeriggio si è svolta una prima ispezione alla struttura alla presenza dei periti di parte e del comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure. Nei prossimi giorni saranno esaminate tutte le prove della funzionalità della piccola piscina idromassaggio dove ha perso la vita la piccola Alice rimasta con i capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione dell' impianto e annegata in meno di un metro di acqua. (ANSA).