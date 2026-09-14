(ANSA) - MILANO, 14 SET - I genitori della bimba di due anni morta mercoledì scorso al Buzzi di Milano dopo essere stata ricoverata per un mal di pancia al pronto soccorso dell'ospedale di Rho, nell'hinterland milanese, hanno sporto denuncia chiedendo alla magistratura di fare luce sulla tragedia. L'esposto, in cui la coppia ha ricostruito passo a passo quanto è accaduto a partire dal pomeriggio di martedì scorso, è sul tavolo della pm Rosaria Stagnaro, titolare del fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, ma che a breve dovrebbe passare a noti. Per le indagini sono stati delegati i carabinieri del Nas ed è stato nominato un consulente in vista dell'autopsia già disposta ma non ancora fissata. (ANSA).