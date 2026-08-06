(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - La Procura di Imperia ha disposto un supplemento di perizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, a Bordighera, dove viveva con la madre e le due sorelline. Domani verrà conferito l'incarico al professor Francesco Ventura, consulente della Procura, al quale è stata richiesta l'analisi del capello della piccola, accertamento ritenuto utile per ricostruire con maggiore precisione la dinamica del decesso. Lo stesso Ventura era già stato incaricato, nei mesi scorsi, di eseguire l'autopsia sulla salma della bambina, tuttora sotto sequestro. Intanto i difensori della madre, Emanuela Aiello, gli avvocati Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta, hanno chiesto un incidente probatorio per l'audizione delle due sorelle maggiori della vittima. Il pubblico ministero Veronica Meglio, titolare dell'inchiesta, ha espresso parere negativo all'istanza. Sulla richiesta dovrà ora pronunciarsi il giudice. Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi sono indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore e si trovano entrambi in custodia cautelare in carcere. (ANSA).