(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - C'è l'istituzione di una "zona rossa" tra le ipotesi al vaglio per garantire la sicurezza in occasione dei funerali della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata morta il 9 febbraio scorso nella villetta di Montenero dove viveva con la madre e le due sorelle maggiori. La misura, che prevederebbe l'accesso alle aree intorno alla chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera esclusivamente alle persone autorizzate, sarà valutata nell'ambito del dispositivo di sicurezza per le esequie, in programma venerdì 14 agosto alle 16. Un sopralluogo è stato effettuato stamani all'interno e all'esterno della chiesa. Sul posto erano presenti il prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il comandante della polizia locale di Bordighera Attilio Satta. Nei giorni scorsi anche i carabinieri avevano effettuato una ricognizione nell'area. Il dispositivo di sicurezza sarà definito e condiviso domani alle 10, nel corso di un tavolo convocato in Prefettura a Imperia. Alla riunione parteciperanno, oltre al prefetto, il questore di Imperia, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre e il presidente del comitato cittadino della Croce Rossa Vincenzo Palmero. La possibile "zona rossa" è legata alle esigenze di sicurezza e alla presenza della madre della bambina, Emanuela Aiello, che sarà accompagnata alle esequie dal carcere di Torino a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria. La donna è detenuta con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, contestati in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi. Il dispositivo punta inoltre a evitare la presenza di curiosi e un afflusso incontrollato di persone, alla luce della forte attenzione mediatica suscitata dalla vicenda. (ANSA).