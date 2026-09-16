(ANSA) - PONTICINO (AREZZO), 16 SET - E' ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, nel reparto di Osservazione breve intensiva, una bambina di 2 anni e mezzo rimasta gravemente ferita per una caduta accidentale dal balcone di casa a Ponticino (Arezzo) avvenuta la sera del 15 settembre. Dopo il volo di diversi metri, dal secondo piano, la piccola è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasferita d'urgenza in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino. Gravi i traumi riportati anche se oggi i medici del Meyer fanno sapere di considerare buone le sue condizioni cliniche. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Arezzo per i rilievi e per ricostruire l'incidente. La bimba avrebbe eluso la sorveglianza dei parenti dopo la cena. Erano circa le 21 quando è successo. (ANSA).