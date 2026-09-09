(ANSA) - MILANO, 09 SET - La Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte, accertata stamane all'ospedale Buzzi, di una bambina di due anni. La pm di turno Rosaria Stagnaro, che coordina l'inchiesta con l'aggiunto Roberto Piscitello, nelle prossime ore, non appena avrà a disposizione la documentazione clinica con una iniziale ricostruzione, procederà con le iscrizioni - a garanzia - dei medici che si sono occupati della piccola per poi disporre l'autopsia, primo passo per accertare le cause della morte. La bimba sarebbe giunta in fin di vita al Buzzi, che ha segnalato il caso alla pm, dal pronto soccorso di Rho dove sarebbe stata portata per un mal di pancia. (ANSA).