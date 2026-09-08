(ANSA) - NUORO, 08 SET - Tragedia questa sera a Lula, in provincia di Nuoro: una bambina di 14 mesi è morta nella culla, pare soffocata da un rigurgito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con anche l'elicottero dell'Areus, ma ogni tentativo di rianimare la piccola si è rivelato inutile. La Procura di Nuoro ha disposto il sequestro del corpo della bambina, su cui sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause della morte. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei familiari e trasmesso un'informativa alla Procura escludendo cause diverse dall'incidente. (ANSA).