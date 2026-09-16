(ANSA) - MILANO, 16 SET - Tre medici dell'ospedale di Rho sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La pm milanese, Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi della cartelle cliniche ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. La vicenda risale a martedì 8 settembre. La piccola, per via di una nausea incessante e forti dolori all'addome, è stata inviata dal medico curante al pronto soccorso di Rho dove è stata presa in carico, sottoposta ad accertamenti diagnostici e a terapia con flebo. Nelle ore successive, il quadro clinico si è aggravato fino a un primo arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione e la stabilizzazione, la bimba, attorno alle 23, è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, ospedale pediatrico di riferimento per i casi più critici. La mattina dopo è morta. L'Asst che fa capo all'ospedale ha immediatamente segnalato l'accaduto in Procura e anche Ats Milano e Regione hanno aperto un procedimento per far luce sull'accaduto. La pm, che ha delegato i carabinieri del Nas e sequestrato le cartelle cliniche, ha disposto l'autopsia che si terrà nei prossimi giorni. E alla quale potranno partecipare i consulenti dei tre medici indagati e della famiglia che ha sporto denuncia. (ANSA).