(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Si recherà domani all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e, soprattutto, l'esatta collocazione dei loro embrioni, la coppia che nel giugno 2025, dopo avere avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso una indagine del Nas e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbiano fatto i loro embrioni. Entrambe non hanno notizie e una di queste ha già chiesto un provvedimento del giudice civile che dovrebbe pronunciarsi a settembre. A queste due coppie, secondo quanto hanno reso noto, mancano all'appello, rispettivamente, due e tre embrioni, mentre sono quattro quelli di cui la prima coppia, quella che ha avuto la bimba, ha perso le tracce. "Siamo ostaggio dell'azienda ospedaliera in quanto non sappiamo che fine abbia fatto il nostro materiale biologico crioconservato", dicono i genitori che attendono la sentenza il mese prossimo. (ANSA).