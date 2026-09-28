(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il cofondatore di Microsoft e miliardario filantropo Bill Gates ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'IA, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi "più difficile" rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda per la limitazione delle armi nucleari. Parlando a 'Meet the Press' di Nbc, Gates ha detto che "nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti. Quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge". (ANSA).