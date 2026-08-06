(ANSA) - BERLINO, 06 AGO - Una nave cargo tedesca, battente bandiera liberiana, è finita nel mirino di un attacco di droni russi, nel Mar Nero, vicino a Odessa. Lo scrive la Bild. Stando al tabloid alcuni razzi hanno inoltre distrutto un deposito dell'azienda tedesca di Ulm Liqui Moly, a Kiev. La nave presa d'assalto dai droni si chiama "Emil" e si trovava a 21 miglia dalla città portuale. A bordo è esploso un incendio, e diversi sistemi tecnici sono andati in panne. L'equipaggio è stato evacuato e nessuno è rimasto ferito. Confermati dai russi, gli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. (ANSA).