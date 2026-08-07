(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "La richiesta delle opposizioni di portare all'attenzione del Presidente Fontana le mie affermazioni in Aula su Scalfaro, con tanto di applicazione di sanzioni, la reputo una sorta di medaglia al petto. Ho chiarito anche in Aula che le mie parole non riguardavano in alcun modo l'istituzione della Presidenza della Repubblica la quale, ovviamente, non può entrare nella polemica politica. Quel che ho detto su Scalfaro è stato in risposta all'attacco di PD e M5S a Fratelli d'Italia su Borsellino. Per questo ho rispedito al mittente queste insinuazioni perché la Destra italiana votò Paolo Borsellino come Presidente della Repubblica, mentre altri votarono Scalfaro. E piaccia o non piaccia Scalfaro è una figura politica divisiva. D'altronde, oltre ai fatti che ho richiamato e su cui esistono ampie testimonianze, anche dirette facilmente reperibili pure su internet ed in numerosi archivi, potrei citare molti altri episodi che videro Scalfaro al centro delle polemiche: dalla caduta del Governo Berlusconi al famoso 'io non ci sto'". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. (ANSA).