(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Finché Vannacci continuerà a votare per far cadere Meloni, difficilmente potrà entrare in un governo Meloni. Visto che Vannacci continua a votare contro il governo Meloni insieme a Bonelli, Fratoianni e Conte, fa fatica per noi a essere un possibile alleato perché non amiamo fare delle sommatorie senza alcun tipo di ragionevolezza. Oggi chi siede all'interno del Parlamento per Futuro Nazionale è gente che è stata eletta per sostenere il governo Meloni e oggi vota contro il governo Meloni". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami, ospite a Start su Sky TG24. "Io non credo che votino a favore o contro la fiducia in base a come si svegliano la mattina, ma perché condividono o no i provvedimenti. Sui rimpatri hanno votato contro la fiducia, sulle misure che abbiamo assunto negli ultimi provvedimenti hanno votato contro la fiducia. Non è che uno cambia il voto e quindi viene dentro, bisogna guardare il merito delle cose e nel merito non condividono quello che fa il governo Meloni e quindi credo che non sia compatibile oggi una possibile alleanza semplicemente perché loro non la vogliono. Noi non abbiamo intendimento di far alleanze con chiunque, pur di vincere, come sta facendo la sinistra", ha concluso. (ANSA).