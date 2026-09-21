(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - Le compagnie aeree iraniane saranno "bloccate" dal 23 settembre. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Nel corso di un'intervista alla Cnbc, Bessent ha annunciato che tra due giorni le compagnie aeree iraniane avranno "serie" difficoltà a operare a livello globale a causa delle sanzioni americane, nell'ambito dei piani per tenere alta la pressione economica degli Usa su Teheran. Dal 23 settembre, ha affermato il segretario al Tesoro, "tutte le compagnie aeree iraniane saranno bloccate in tutto il mondo". Perché "se atterrano, non sarà possibile fornire loro carburante o servizi di assistenza a terra, né vendere biglietti, altrimenti si rischia l'esclusione dal sistema del dollaro", ha aggiunto Bessent, per il quale la stretta sull'economia iraniana sta producendo effetti. (ANSA).