(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha chiarito che il suo dipartimento e altri membri dell'amministrazione Trump hanno sostenuto "da tempo l'imposizione di restrizioni" a carico di Megaspeed, l'azienda sospettata di traffico illegale di chip Nvidia verso la Cina e la cui ex top executive Alice Huang ha avuto una relazione con l'ex capo del colosso californiano Jensen Huang. Tuttavia, la competenza in materia spetta al Dipartimento del Commercio: "Dovrete chiedere a loro quali siano i loro processi interni", ha spiegato Bessent alla Cnbc, confermando le tensioni sulla vicenda con il segretario al Commercio Howard Lutnick. (ANSA).