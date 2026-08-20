(ANSA) - NEW YORK, 20 AGO - "Abbiamo molti strumenti" per il mercato dei Treasury. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Cnbc, sottolineando che i rendimenti dei bond non riflettono i fondamentali. Bessent ha quindi aggiunto che il buyback di titoli di stato a lungo termine potrebbe essere maggiore dei 4 miliardi di dollari per emissione annunciato. "Non c'è nulla di magico" nella soglia dei 40.000 miliardi di dollari di debito, ha aggiunto Bessent. "Terrò una conferenza stampa lunedì per spiegare cosa faremo" per l'Iran, ha spiegato, sottolineando che gli Stati Uniti hanno il controllo dello Stretto di Hormuz. "Faremo collassare il regime" Infine il sottosegretario ha aggiunto: "Il nostro messaggio al G20 è che la crescita globale è la strada da seguire" esortando l'Europa a seguire e attuare la ricetta di Mario Draghi. (ANSA).