(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato oggi a Settimo Torinese lo Stellar Hub di Space Industries, il nuovo impianto industriale dedicato all'assemblaggio, all'integrazione e ai test di satelliti. La struttura, la cui inaugurazione è prevista entro la fine dell'anno, è progettata per raggiungere una capacità produttiva teorica massima fino a 140 satelliti all'anno. Ad accogliere la ministra c'erano il ceo di Space Industries, Giuseppe Santangelo, e la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra. Alla visita hanno partecipato anche la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto, l'assessore regionale Andrea Tronzano, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, la rettrice dell'Università di Torino Cristina Prandi, oltre a rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Nel corso della visita sono state illustrate le caratteristiche del nuovo stabilimento, che dispone di circa 2.000 metri quadrati di camere pulite per l'assemblaggio e il collaudo di satelliti fino a 600 chilogrammi, oltre a infrastrutture per test termovuoto, prove vibrazionali, camera anecoica e test di propulsione. "Nella fabbrica di satelliti di Space Industries ho visto un ponte tra presente e futuro - ha detto Anna Maria Bernini - un luogo in cui l'economia dello spazio compie il passaggio dall'alto artigianato tecnologico a una vera dimensione industriale". "Come sistema Paese, abbiamo scelto di governare lo sviluppo della Space Economy, rafforzando la capacità dell'Italia di produrre tecnologie e sistemi spaziali - ha aggiunto -. Lo spazio è sempre più un dominio multidisciplinare e realtà come questa contribuiscono a sviluppare innovazione e competenze al servizio del Paese e dei cittadini". (ANSA).