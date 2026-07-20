(ANSA) - TORINO, 20 LUG - La Ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha visitato oggi il complesso della Cavallerizza Reale di Torino, nato per l'addestramento e l'esercizio equestre di Casa Savoia, ora fra i principali progetti di rigenerazione urbana, culturale e formativa del Paese. Con lei il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo Marco Gilli, il segretario generale Alberto Anfossi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, e la rettrice dell'Università di Torino Cristina Prandi. La visita è stata l'occasione per presentare lo stato di avanzamento della trasformazione della Cavallerizza Reale, Patrimonio Unesco dal 1997, che interessa oltre 40mila metri quadrati nel cuore storico di Torino e mobilita investimenti complessivi per oltre 200 milioni di euro. "La rinascita della Cavallerizza Reale - ha detto Bernini - dimostra come la collaborazione tra istituzioni, sostenuta anche dall'impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, possa non solo restituire alla collettività un patrimonio storico di straordinario valore, ma anche trasformarlo in un motore di conoscenza, innovazione e crescita. Qui università, alta formazione artistica e musicale, ricerca e cultura si integreranno in un ecosistema aperto ai giovani, alla città e al territorio. Investire in progetti come questo significa rafforzare il ruolo di Torino e dell'Italia come poli capaci di attrarre talenti, generare opportunità e costruire il futuro valorizzando la propria identità". (ANSA).