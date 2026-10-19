(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Occupare significa privare gli studenti di lezioni, seminari e laboratori. Quando un ateneo è costretto a comunicare l'annullamento dei corsi a causa di un'occupazione, a pagarne il prezzo sono proprio gli studenti. Questa è sopraffazione, non partecipazione. Il dissenso è un diritto, ma non può diventare una prevaricazione sulla libertà. L'università deve essere il luogo del confronto, non della prepotenza". Così sui social la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. (ANSA).