(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Siamo arrivati che c'erano le tende e lasciamo 63.223 studentati in più: ne siamo profondamente soddisfatti, questa era una necessità". Lo ha detto durante il question time rispondendo alla deputata di FI Rosaria Tassinari la ministra per l'Università Anna Maria Bernini. "Nel 2022 i posti letto erano 40 mila - ha proseguito - nel 2027 saranno quasi 120mila. E' un risultato per il Paese, per i ragazzi che studieranno dove vorranno, è un risultato per le loro famiglie; diritto allo studio significa opportunità di studio e libertà di scegliere. Abbiamo garantito luoghi dove già dal 1 settembre i ragazzi hanno iniziato a vivere e socializzare; questo significare dare veramenet senso al diritto allo studio". "I posti letto creati con il Pnrr costeranno l'80% in meno rispetto a quelli a mercato, avremo un 30% di posti letto gratuiti per il diritto allo studio, quindi 20 mila saranno gratuiti e tutti avranno un costo in meno rispetto a quello di mercato, è scritto nelle carte presso l'Agenzia per le entrate. Non è solo un numero ma un traguardo: migliaia di ragazzi potranno avere un luogo in cui vivere". A chi solidarizzava con il popolo delle tende tra le fila dell'opposizione Bernini ha risposto che "abbiamo aperto i cantieri e li abbiamo chiusi, superando il target consegnando ora ai ragazzi le chiavi delle loro case". (ANSA).