(ANSA) - BERLINO, 11 OTT - La Germania continua a "sostenere pienamente" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "nell'esercizio delle sue gravose responsabilità", ha affermato il ministro degli Esteri davanti alla stampa, in seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha invocato un cambio di presidenza in Ucraina. "L'Europa ha bisogno di stabilità, e ciò significa che continuiamo molto chiaramente a restare al fianco dell'Ucraina, e anche del suo governo", ha dichiarato Johann Wadephul a Berlino, sollecitando inoltre un aumento della "pressione" su Vladimir Putin "affinché sia disposto a negoziare". (ANSA).