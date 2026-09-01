(ANSA) - BERLINO, 01 SET - "La Russia deve sapere che la Germania è un fattore di stabilità in Europa e che è sempre pronta a trattare, ma che non si lascerà in nessun modo intimidire". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in Algeria, prima che parlasse la portavoce del ministero degli esteri russo. "Dalla nostra parte non c'è alcuna reazione spropositata, ma una reazione se veniamo attaccati", ha detto, rispondendo a una domanda se Berlino debba temere una controreazione russa al pacchetto di misure in preparazione come risposta all'attacco dei droni di Lipsia, di cui Berlino non ha ancora attribuito ufficialmente la responsabilità. (ANSA).