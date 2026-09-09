(ANSA) - BERLINO, 09 SET - Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente Usa Donald Trump in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. Ne ha dato notizia il portavoce Stefan Kornelius in conferenza stampa a Berlino. Alle domande dei giornalisti, il portavoce non ha voluto confermare che la decisione sia stata presa a seguito dei commenti del presidente Usa per la vittoria di Afd in Sassonia-Anhalt ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di programmazione. (ANSA).