(ANSA) - LA SPEZIA, 23 LUG - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 270mila euro, su disposizione del gip del Tribunale della Spezia, a una persona condannata in via definitiva per associazione mafiosa. Il provvedimento arriva al termine di un'indagine, disposta dalla Procura della città ligure e portata avanti dalle Fiamme Gialle, sul rispetto della norma antiriciclaggio. Dopo accertamenti sarebbe emerso che l'uomo avrebbe intestato alcuni beni alla moglie, al fine di sottrarsi agli adempimenti previsti dalla predetta normativa. La Guardia di Finanza si è concentrata in particolare sui flussi finanziari transitati sui conti della convivente e che sarebbero stati utilizzati per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di residenza, per l'accensione di mutui e finanziamenti e per l'avvio di un'attività commerciale di affittacamere. Tutte operazioni che, secondo gli inquirenti, risulterebbero "sproporzionate rispetto al profilo economico della donna". Il reato ipotizzato a carico di entrambi è quello di trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro preventivo ha riguardato il 50% di un immobile situato nel comune della Spezia, un'Audi Q3, quattro orologi Rolex modello "DateJust" (per i quali è stata avviata una perizia per accertarne l'autenticità) e 14.300 euro tra contanti e giacenze bancarie. (ANSA).