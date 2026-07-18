(ANSA) - GERUSALEMME, 18 LUG - Il ministro israeliano per la Protezione dell'Ambiente, Idit Silman, ha riclassificato i coccodrilli, passandoli dalla categoria di animali selvatici a quella di "fauna selvatica allevata in cattività". Una decisione che apre la strada all'impiego di questi rettili per finalità di sicurezza, incluso il contrasto alle evasioni dalle carceri. E viene incontro al ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben Gvir, che propone di circondare con coccodrilli le carceri destinato a detenuti palestinesi, ispirandosi al centro di detenzione per immigrati della Florida noto come "Alligator Alcatraz". "State pensando di tentare la fuga? Ripensateci", ha scritto Ben Gvir in un post su Facebook, accompagnato da un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritraeva con un coccodrillo al guinzaglio. La didascalia recitava: "I ministri Ben Gvir e Silman collaborano per circondare le prigioni con i coccodrilli!". L'emittente israeliana Channel 13 ha riferito che l'Autorità per la Natura e i Parchi di Israele si era opposta alla proposta: la riclassificazione infatti trasferisce la supervisione degli animali dall'Autorità a un "ente di sicurezza". E il servizio penitenziario israeliano, diretto dallo stesso Ben Gvir, rientra in questa categoria. Il regolamento, entrato in vigore mercoledì, stabilisce che i coccodrilli del Nilo possono essere allevati a condizione che "siano detenuti da un ente di sicurezza... secondo modalità stabilite dal direttore (dell'Autorità per la Natura e i Parchi) per impedirne il rilascio in natura, e previo accertamento da parte del ministro per la Protezione dell'Ambiente della necessità del loro possesso per fini di sicurezza". I media israeliani hanno riferito che Ben Gvir intende dislocare coccodrilli attorno alla prigione di Ketziot, nel sud di Israele, dove sono detenuti numerosi militanti di Hamas catturati dopo l'attacco del gruppo contro Israele del 7 ottobre 2023, evento che ha scatenato il conflitto a Gaza, in corso da oltre due anni. Channel 13 ha inoltre reso noto che, quando Ben Gvir avanzò la proposta l'anno scorso, questa fu inizialmente "accolta con derisione da diversi funzionari" del servizio penitenziario israeliano. (ANSA).