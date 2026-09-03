(ANSA) - TEL AVIV, 03 SET - Il leader del partito 'Potere ebraico' e ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir ha presentato oggi durante una conferenza stampa un piano per l'"incoraggiamento dell'emigrazione" dei palestinesi della Striscia di Gaza chiamato 'Disimpegno 710', che il ministro ha dichiarato di volere portare avanti nella prossima legislatura. "Ci sono Paesi disposti ad accogliere e ci sono moltissime persone che vogliono trasferirsi", ha affermato Ben Gvir, secondo cui "non ci sarà uscita senza un Paese di destinazione e ogni famiglia rimarrà unita. Non si tratta di espulsione forzata, ma della possibilità di uscita volontaria". Nella sua visione, sarà Israele a finanziare il progetto con "un pacchetto di accoglienza per i primi due anni, comprensivo di alloggio, istruzione e lavoro. Israele pagherà i Paesi che accoglieranno le persone". L'obiettivo dichiarato da Ben Gvir è che "1,8 milioni di persone lascino la Striscia di Gaza entro sette anni. Chiederemo l'istituzione di un ministero ad hoc". "Dobbiamo sfruttare questo momento storico per incoraggiare l'emigrazione da Gaza. Noi come 'Potere ebraico' abbiamo presentato una proposta di legge in merito un anno e mezzo fa e ci hanno detto che eravamo estremisti. Poi, quando il presidente Trump ne ha parlato, improvvisamente tutti sono diventati Ben-Gvir. Ma ci sono state tante parole e nessuna azione. Oggi presento un piano a cui abbiamo lavorato per oltre un anno e mezzo e che ci impegniamo a implementare nella prossima Knesset", ha aggiunto. (ANSA).