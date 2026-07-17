(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 17 LUG - La combattiva Lyanna Mormont de Il Trono di Spade? La testarda Ellie Williams nel mondo post-apocalittico di The Last of Us? I loro nemici e i loro demoni non sono bazzecole rispetto a quelli che deve affrontare Ivy, diciassettenne reduce da un cancro e "spedita" a forza dai genitori in un Chemo Camp assieme ad altri giovani alle prese con problemi simili e protagonista del film Sunny Dancer. A dirlo in un'intervista all'ANSA è l'attrice britannica Bella Ramsey che ha intepretato tutti e tre i ruoli ed è ospite acclamatissima del festival di Giffoni, dove Sunny Dancer è il film d'apertura della 56/a edizione. La pellicola prodotta da Leone Film Group uscirà nelle sale il 2 settembre con 01 Distribution. "Penso che interpretare Ivy sia stato più impegnativo per me che interpretare Ellie o Lyanna ma anche molto emozionante, perché lei è più normale nel mondo reale, i suoi demoni e le sue difficoltà sono in un certo senso più reali, sono l'esperienza molto reale di persone che attraversano qualcosa del genere, quindi è stato davvero importante e prezioso riuscire a rendere giustizia a questo aspetto e all'esperienza delle persone" spiega. Allo stesso tempo era importante che Ivy "rimanesse una persona completa al di fuori della diagnosi e delle sue difficoltà, e che fosse molto vulnerabile e autentica, soprattutto alla fine del film". Con Bella Ramsey il giovane e promettente regista George Jaques che spiega l'origine del titolo del film: "Sunny Dancer per me è come se fosse un sole ed è così emozionante, ma in realtà è anche una specie di espressione britannica di nicchia, che in slang significa cancro. Questo film, di cui sono molto orgoglioso, nasce da un'esperienza familiare. Mia madre ha avuto una diagnosi di cancro al seno e frequentando con lei l'ospedale ho conosciuto molti giovani alle prese con il tumore. E quello che ne usciva, nonostante il male, era la loro voglia di normalità". (ANSA).