(ANSA) - ROMA, 29 SET - Bel tempo, temperature massime fino a 29-31°C con una decisa escursione termica. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni. L'alta pressione, posizionata sul Mediterraneo, ostacolerà infatti il transito dei sistemi perturbati. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "I valori diurni - afferma - si manterranno sopra la media del periodo. Sono previsti 30°C nelle zone interne di Toscana, Umbria e Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano il termometro potrà toccare i 31°C". Ma se di giorno le temperature si manterranno elevate, di notte il termometro scenderà in maniera importante: nelle città di montagna i termometri scenderanno fino a 8-9°C mentre in pianura si assesteranno mediamente sui 13-15°C circa. Il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori almeno fino al fine settimana. L'unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove il passaggio di aria più umida porterà nuvolosità e qualche debole pioggia isolata, limitata quasi esclusivamente alle Alpi occidentali. Nel dettaglio: - Martedì 29. Al Nord: velato a ovest, soleggiato altrove. Al Centro: sereno. Al Sud e sulle Isole: più nubi sulla bassa Sicilia con occasionali piovaschi. - Mercoledì 30. Al Nord: nuvoloso in Piemonte, sereno altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato. - Giovedì 1. Al Nord: nuvoloso a ovest, velato altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: sereno. Tendenza: tempo stabile anche nel weekend (ANSA).