(ANSA) - ROMA, 14 OTT - I prossimi giorni, fatta eccezione per del residuo maltempo peraltro con forte ventilazione soprattutto al Sud, saranno caratterizzati fino a sabato da una diffusa stabilità atmosferica garantita dalla progressiva espansione verso est dell'anticiclone delle Azzorre. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l'alta pressione interessa al momento l'Europa centro-occidentale e l'Italia, mentre una strutturata circolazione depressionaria insiste tra la Grecia e la Turchia. La concomitante presenza di questi due sistemi genera una forte differenza di pressione che continuerà ad alimentare intense correnti settentrionali su tutto il Sud Italia per oggi e la prima parte di domani. Nelle prossime ore, in particolare, si attende una forte ventilazione dai quadranti settentrionali lungo l'Appennino centrale, sui settori costieri di Abruzzo meridionale e Molise e sulle regioni meridionali. Sono previste raffiche stimate tra 60 e 75 km/h sulla Puglia centro-meridionale, sui settori ionici di Basilicata e Calabria, nonché sui crinali dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi siciliani. Onde di 3-5 metri sono previste sullo Ionio, mentre l'Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto mossi. E' poi prevista una generale diminuzione delle temperature notturne e mattutine, con minime fino a 6-8°C al Centro-Nord. Durante il giorno invece toccheranno 23-26°C con una sensibile escursione termica. Il consolidamento dell'alta pressione potrebbe tuttavia subire una flessione, secondo le prime indicazioni, a causa della discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Nel dettaglio: Mercoledì 14. Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi; forti venti settentrionali in Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole: addensamenti residui; ventilazione settentrionale intensa con raffiche di burrasca su Puglia, Basilicata e Calabria, mari da molto mossi ad agitati. Giovedì 15. Al Nord: prevalenza di cielo sereno. Al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite con ventilazione settentrionale in progressiva attenuazione a partire dalla seconda parte della giornata. Venerdì 16. Al Nord: condizioni di tempo stabile. Al Centro: bel tempo. Al Sud e sulle Isole: tempo soleggiato e clima mite, qualche disturbo tra Calabria e Sicilia. Tendenza: possibile peggioramento nella giornata di domenica al Nord-Ovest, sulla Toscana e sul Lazio per l'ingresso di un fronte perturbato dalla Porta del Rodano; successivo rapido miglioramento a partire dall'inizio della prossima settimana. (ANSA).