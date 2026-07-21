(ANSA) - BEIRUT, 21 LUG - L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco "nei pressi delle proprie truppe" mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo del movimento filo-iraniano Hezbollah. In una nota, l'esercito ha definito tale "atto di aggressione" contro i soldati impegnati nello schieramento a Zaoutar al-Gharbiya come un'azione suscettibile di "ostacolare l'attuazione delle fasi di dispiegamento nelle aree pilota" previste dall'accordo. (ANSA).