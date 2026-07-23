(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Be Brave di Francesco Carrozzini, dedicato a Renzo Rosso, il fondatore di Diesel, debutterà fuori concorso nella sezione Venice Open della 83/a Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. "Ha la particolarità di essere il primo lungometraggio italiano documentario interamente lavorato in intelligenza artificiale", ha detto il direttore della Mostra Alberto Barbera. "Anche le sequenze che non sono fatte in intelligenza artificiale e riprese dal vero sono state poi rielaborate e modificate con l'utilizzo dell'IA come mera volontà di sperimentazione artistica" ha aggiunto. La società di produzione, che è Our Films, ha lavorato per oltre un anno e mezzo per costruire "un workflow, creato dal nulla ed efficace, di produzione di immagini in AI di altissima qualità, senza ovviamente abdicare per nulla al totale controllo creativo su ogni singolo elemento del film, affidato al regista e ai suoi collaboratori, che hanno lavorato peraltro con lo stesso spirito". (ANSA).