(ANSA) - ROMA, 23 OTT - La percezione mediana dell'inflazione da parte dei consumatori negli ultimi 12 mesi e le aspettative sull'inflazione per i prossimi 12 mesi sono leggermente aumentate, mentre le aspettative mediane sull'inflazione a tre e cinque anni sono rimaste invariate. Lo rende noto la Banca centrale europea nell'indagine mensile sulle aspettative dei consumatori. A settembre il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è salito al 3,6%, rispetto al 3,5% di agosto. Anche le aspettative mediane sull'inflazione per i 12 mesi successivi sono aumentate, passando dal 3,0% al 3,1%. Le aspettative mediane sull'inflazione a tre e a cinque anni sono rimaste invariate, rispettivamente al 2,9% e al 2,5%. "L'incertezza sulle aspettative sull'inflazione per i prossimi 12 mesi è leggermente aumentata - si spiega - rimanendo su un livello superiore a quello precedente l'inizio del conflitto in Medio Oriente". (ANSA).