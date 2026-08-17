(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Una correzione delle attuali valutazioni di Borsa è probabile" e rischia di avere un "impatto grave" anche sulle famiglie europee, attraverso sia i mercati domestici, sia la loro esposizione al tech statunitense che è valutata in 440 miliardi di euro. La "conclusione preoccupante" - si legge in un articolo sul blog della Bce - è suggerita dalla ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche, dato che "l'ascesa dell'intelligenza artificiale ha innescato un rally travolgente nel settore tecnologico, portando le valutazioni di Borsa a livello che non si vedevano dalla bolla delle 'dot com'". (ANSA).