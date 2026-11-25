(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Per la prima volta i pagamenti con carta superano quelli in contante nei negozi dell'area euro, con il 45% del valore totale contro il 44%. Lo rileva uno studio della Bce denominato Space sulle abitudini di pagamento, secondo il quale tuttavia "rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante". "I mezzi digitali di pagamento diventano sempre più importanti nelle transazioni quotidiane, ma ciò che davvero importa per gli europei è la possibilità di scelta", dice Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce e responsabile della task force sul'euro digitale. (ANSA).