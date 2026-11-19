(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Gli stress test 'Srep' 2026 della Bce sulle banche europee mostrano, in aggregato, una situazione patrimoniale e di liquidità "robusta" nel segno della stabilità, con un coefficiente patrimoniale complessivo del 20,1% e un coefficiente di leva al 5,8% nonostante "rischi geopolitici accentuati e incertezza macro-finanziaria". Il coefficiente aggregato di copertura della liquidità è al 155%. Lo comunica la vigilanza della Bce in una nota a valle del Supervisory Review and Evaluation Process, il Processo di revisione e valutazione prudenziale. I requisiti di coefficiente patrimoniale di vigilanza Cet1 e la guidance per il 2027 restano "grosso modo stabili" all'11,3% degli asset soppesati per il rischio, dall'11,2% del 2026. (ANSA).