(ANSA) - ROMA, 12 NOV - I dati anticipatori dell'economia che guardano al quarto trimestre, come gli indici Pmi, "segnalano una crescita che continua, per quanto moderata". Tuttavia "le incertezze sono molto alte" a causa della guerra in Medio Oriente e Ucraina. Lo scrive la Bce nel bollettino economico. Secondo la Bce "un'interruzione prolungata delle forniture energetiche potrebbe determinare un aumento dei prezzi dell'energia oltre le attese e per un periodo più lungo" pesando su redditi reali, consumi e investimenti. Ulteriori rischi arrivano dai mercati finanziari globali. La Bce osserva poi che "l'incertezza di bilancio potrebbe irrigidire ulteriormente le condizioni di finanziamento e indebolire la fiducia, riducendo così consumi e investimenti". Secondo l'Eurotower, lo shock energetico farà salire ancora l'inflazione nell'area euro, già al 4,8% a ottobre, ma "l'inflazione di fondo è rimasta finora grosso modo stabile e i salari non mostrano, a questo stadio, una reazione significativa". Inoltre "le condizioni di finanziamento si sono irrigidite dalla riunione del Consiglio direttivo del 10 settembre 2026, il che peserà probabilmente sull'inflazione e sulla crescita". "I prezzi dell'energia - nota ancora la Bce - sono aumentati oltre lo scenari di base previsto nelle proiezioni macroeconomiche di settembre 2026" ma un successivo calo dell'inflazione energetica, insieme agli effetti dei tassi di interesse più elevati, "dovrebbe sostenere il ritorno dell'inflazione all'obiettivo". (ANSA).